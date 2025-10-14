Wirtschaft

Audi in der Krise: Jetzt muss die einzige Frau im Vorstand gehen

Ein Audi-Autohaus mit dem Schriftzug „Audi West-Houston“ und ausgestellten Autos.
Vachenauer ist die zweite ehemalige BMW-Spitzenmanagerin, die Audi verlässt. Der Autohersteller ist in der Krise.
14.10.25, 15:39
Der unter schlechten Geschäften leidende Autohersteller Audi trennt sich von der einzigen Frau im siebenköpfigen Vorstand: Die für Beschaffung zuständige Managerin Renate Vachenauer wird die VW-Tochter an diesem Mittwoch verlassen. Das hat der Aufsichtsrat beschlossen, wie das Unternehmen mitteilte. Das erfolgt demnach „in bestem gegenseitigen Einvernehmen“.

Zuvor berichtete die Bild-Zeitung. Vachenauer war 2021 von BMW zu Audi gewechselt, dem Vorstand gehörte sie erst seit April 2023 an. Ihre Nachfolge tritt nun kommissarisch ein Mann an, Produktionsvorstand Gerd Walker. 

Die Elektrotechnik-Ingenieurin Vachenauer ist die zweite ehemalige BMW-Spitzenmanagerin, die Audi verlässt. Im August 2024 war Vertriebsvorständin Hildegard Wortmann gegangen, die zuvor ebenfalls für den Münchner Rivalen gearbeitet hatte. 

(Agenturen, best)  | 

