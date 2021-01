Auch Schoeller Bleckmann Oilfield ist nicht gegen Corona immun

Der österreichische Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) ist in einer jener Branchen tätig, die von der Corona-Pandemie am stärksten betroffen sind. „Die größte Weltwirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg beeinflusst den Energieverbrauch, der zum Großteil durch Öl und Gas gedeckt wird“, sagt SBO-Vorstandsvorsitzender Gerald Grohmann. Und dieser ist in den vergangenen Monaten stark eingebrochen.

Niedriger Ölpreis

Das bekommen auch die Niederösterreicher zu spüren. Der Umsatz des Geschäftsjahres 2020 brach um ein Drittel auf 291 Mio. Euro ein, das Ergebnis drehte von plus 48 Mio. Euro auf minus 31 Mio. Euro. Rechnet man die Wertberichtigungen und Wechselkursverluste heraus, steht allerdings eine schwarze Null unter dem Strich, betont Grohmann. Ein Ergebnis, auf das er in einem so schwierigen Jahr stolz ist.