Auch Österreichische Banken geben Negativzins an Kunden weiter

Immer öfter verrechnen auch österreichische Banken ihren Firmenkunden ein so genanntes "Verwahrentgelt" für größere Guthaben und geben so jene Strafzinsen weiter, die ihnen die EZB aufbrummt. Über die aktuelle Praxis in einzelnen Häusern berichtete der "Standard" in seiner Donnerstagausgabe. In Deutschland war dieser Sprachgebrauch schon länger verbreitet.

Exemplarisch wird der Fall eines Wiener Unternehmers beschrieben, der mit 1. Juli von der Oberbank informiert wurde, und dem unter dem Betreff "Information Zinssatz" mitgeteilt wurde, dass "ab einem Guthabenstand von 100.000 Euro ab sofort für den überschreitenden Betrag systembedingt und automatisch ein Zinssatz von minus 0,5 Prozent" im Jahr verrechnet werde. Der Unternehmer sei seit drei Jahren Geschäftskunde der Bank.

Negativzins

Die Europäische Zentralbank verrechnet Geschäftsbanken seit September 2019 diese 0,5 Prozent, wenn sie überschüssige Liquidität bei der Notenbank parken.