Auch bei Spontankündigung gibt es Urlaubsersatz

Bei einem Jobwechsel werfen frustrierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre bisherige Stelle manchmal spontan hin, ohne die Kündigungsfrist einzuhalten. Dabei gehen finanzielle Ansprüche verloren. Doch in Zukunft werde es eine finanzielle Abgeltung für nicht verbrauchten Urlaub geben, teilte die Arbeiterkammer am Dienstag in einer Aussendung mit. Das neue Gesetz könnte den Angaben zufolge ab heuer im Herbst gelten.