Austrian Airlines nehmen ihre Flüge in die israelische Metropole Tel Aviv mit 1. August wieder auf. Dies geschehe "nach eingehender Sicherheitsbewertung", hieß es am Freitag in einer Aussendung der Lufthansa-Tochter. Die AUA-Flugverbindungen in die iranische Hauptstadt Teheran bleiben demnach aber noch mindestens bis inklusive 30. September ausgesetzt.