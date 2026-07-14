Keine Flüge mehr nach Innsbruck? Was die AUA sagt
Zusammenfassung
- Die AUA dementierte einen „Krone“-Bericht über einen vollständigen Rückzug aus Innsbruck als „nicht den Tatsachen“ entsprechend.
- Für den Winterflugplan 2026/27 sei ab Innsbruck das gleiche Flugprogramm wie im vergangenen Winter vorgesehen.
- Über das Angebot danach sei noch nicht entschieden, während laut „Krone“ eine Alternative mit Avanti Air und einem Tiroler Investor im Gespräch sei.
Die Austrian Airlines (AUA) haben einen Bericht der Tirol-Ausgabe der Kronen Zeitung dementiert, wonach sich das Unternehmen mit Ende des Sommerflugplans komplett aus Innsbruck zurückziehen und keine Linienflüge mehr anbieten würde.
Dies entspreche „nicht den Tatsachen“, teilte die Airline der APA am Dienstag mit. Vielmehr werde im Winterflugplan 2026/27 das gleiche Flugprogramm ab der Tiroler Landeshauptstadt angeboten wie bereits im vergangenen Winter.
Guter Austausch mit Innsbruck
Über das Flugangebot nach dem Winterflugplan seien derzeit noch keine Entscheidungen getroffen worden, hieß es.
Die Planungen dahingehend würden aber bereits laufen, man befinde sich dazu „in engem und gutem Austausch mit dem Flughafen Innsbruck“, wurde betont.
Die Krone hatte sich auf eine vertrauliche Quelle bezogen bzw. diese zitiert. Und auch darüber geschrieben, dass sich bereits eine Alternative anbahne: „Dem Vernehmen nach“ soll eine virtuelle Tiroler Fluglinie gegründet werden - in Zusammenarbeit mit der deutschen „Avanti Air“. Und in Zusammenarbeit mit einem Tiroler Investor.
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