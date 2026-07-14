Keine Flüge mehr nach Innsbruck? Was die AUA sagt

Die Austrian Airlines (AUA) haben einen Bericht der Tirol-Ausgabe der Kronen Zeitung dementiert, wonach sich das Unternehmen mit Ende des Sommerflugplans komplett aus Innsbruck zurückziehen und keine Linienflüge mehr anbieten würde.

Dies entspreche „nicht den Tatsachen“, teilte die Airline der APA am Dienstag mit. Vielmehr werde im Winterflugplan 2026/27 das gleiche Flugprogramm ab der Tiroler Landeshauptstadt angeboten wie bereits im vergangenen Winter.