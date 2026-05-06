AUA gibt Entwarnung: Genug Kerosin für den Sommer

Der Sommerurlaub mit dem Flugzeug scheint gerettet zu sein. Zumindest, wenn man mit dem Marktführer Austrian Airlines (AUA) bzw. von Wien Schwechat aus verreist. Sie hat am Mittwoch mitgeteilt, dass über die Sommermonate am Hub Wien bisher keine Einschränkungen bei der Treibstoffversorgung erwartet würden. "Selbstverständlich wird die Situation trotzdem engmaschig beobachtet, um im Falle lokal auftretender Kerosin-Versorgungslücken an Zieldestinationen entsprechend vorbereitet zu sein", so die Airline weiter.

Die weiter andauernde Krise im Nahen und Mittleren Osten stellt vor allem durch die gestiegenen Kerosinpreise die gesamte Flugbranche vor Herausforderungen. „Neben viel Eis und Schnee zum Jahresanfang haben vor allem die Auswirkungen des Iran-Krieges unser erstes Quartal geprägt. Durch die Streichung von zahlreichen Nahost-Verbindungen und deutlich gestiegene Kosten blieb das Ergebnis hinter unserer Jahresplanung", sagte AUA-Chefin Annette Mann. "Trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen sind wir aber für die Sommermonate sehr gut vorbereitet und erwarten einen starken Europa-Reiseverkehr.“

Hoher Verlust im ersten Quartal

Im ersten Quartal verzeichnete die Fluglinie trotz einer höheren Auslastung einen Verlust von 112 Millionen Euro (nach minus 111 Mio. Euro im Vorjahresquartal). Die Airline verwies auf die Auswirkungen des Iran-Krieges auf Streckennetz und Kerosinkosten. Verbindungen nach Tel Aviv, Amman, Erbil, Teheran und Dubai hat die AUA seit Beginn der Nahost-Krise Ende Februar bis heute ausgesetzt.