Puls 4: 860.000 Zuseher sahen CL-Finale

Der österreichische Privatsender Puls 4 bilanzierte nach dem Ende seiner ersten von insgesamt vorerst drei Saisonen als Rechteinhaber der Fußball-Champions-League in Österreich am Sonntag hochzufrieden. Mit Spitzen bis zu 810.000 Zuschauer im Finale am Samstagabend zwischen Bayern München und Borussia Dortmund im Londoner Wembleystadion kam das Endspiel aber nicht ganz an das Halbfinale Bayern-Barcelona heran. Vor allem die 31,6 Prozent Marktanteil bei den 12- bis 49-Jährigen in der zweiten Hälfte freute die Verantwortlichen.

Somit wurde das Endspiel zum zweitstärksten Tagesmarktanteil der Sendergeschichte. "Die UEFA-Champions-League-Saison hat mit der gestrigen Finalshow auf Puls 4 ein mehr als würdiges Ende erfahren", freute sich Sportchef Christian Nehiba in einer Mitteilung des Senders. Mit Stolz könne man festhalten, dass Puls 4 die neue Herausforderung Königsklasse im Clubfußball auch "königlich gemeistert" habe. "Der Erfolg ist unverkennbar, schließlich ist Puls 4 seit heuer durch die Übertragung des Top-Duells im Halbfinale Bayern gegen Barcelona neuer Quotenrekordhalter im österreichischen Privat-TV", erinnerte Nehiba an die durchschnittlich 860.000 Zuseher dieses Spiels.