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Platz 10
Riesentorlauf der Herren, 2. Durchgang:
776.000 Zuschauer (67 Prozent Marktanteil).

© APA/EXPA/JOHANN GRODER

Olympia-Quoten 2014
02/24/2014

ORF: Reichweiten-Top-10

© Bild: APA/EXPA/JOHANN GRODER

SKI-WELTCUP IN BEAVER CREEK/VAIL : RTL DER HERREN

© Bild: Deleted - 678132

Austria's Anna Fenninger passes a gate in the seco…

© Bild: APA/EPA/HANS KLAUS TECHT

RUSSIA SOCHI 2014 OLYMPIC GAMES

© Bild: Reuters/LUCAS JACKSON

Canada's Dara Howell performs jump during women's

© Bild: APA/HANS KLAUS TECHT

OLYMPISCHE WINTERSPIELE SOTSCHI 2014: SKISPRINGEN/

© Bild: APA/HANS KLAUS TECHT

OLYMPISCHE WINTERSPIELE SOTSCHI 2014: SUPER-KOMBIN

© Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

OLYMPISCHE WINTERSPIELE SOTSCHI 2014: SKISPRINGEN

© Bild: APA/HANS KLAUS TECHT

OLYMPISCHE WINTERSPIELE SOTSCHI 2014: SKISPRINGEN/

© Bild: APA/EPA/KARL-JOSEF HILDENBRAND

epaselect RUSSIA SOCHI 2014 OLYMPIC GAMES

© Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

OLYMPISCHE WINTERSPIELE SOTSCHI 2014: SKISPRINGEN

| Stand: 02/24/2014, 15:07