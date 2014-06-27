Gewista Plakat Party Tiger
atKarl Javurek hielt Hof und zwar im wahrsten Sinne des Wortes im Arkadenhof des Wiener Rathauses. Der Gewista-Boss lud zur Plakatparty, einer der mehreren Kommunikationsbranchen-Veranstaltungen, die auf eine lange Feste-Tradition zurückschauen kann. Javureks Ruf zur 31. Plakatparty folgten "rund 2.500 Gäste". Und zwar Folgende:
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