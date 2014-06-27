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Gewista - Karl Javurek - Fotografie: Katharina Schiffl

© Gewista - Karl Javurek - Fotografie: Katharina Schiffl

Wirtschaft atmedia
06/27/2014

Gewista Plakat Party Tiger

atKarl Javurek hielt Hof und zwar im wahrsten Sinne des Wortes im Arkadenhof des Wiener Rathauses. Der Gewista-Boss lud zur Plakatparty, einer der mehreren Kommunikationsbranchen-Veranstaltungen, die auf eine lange Feste-Tradition zurückschauen kann. Javureks Ruf zur 31. Plakatparty folgten "rund 2.500 Gäste". Und zwar Folgende:

© Bild: Gewista - Karl Javurek - Fotografie: Katharina Schiffl

GewistaPlakatparty_JavurekKarl_SchifflKatharina.jp

© Bild: Gewista Plakatparty - Fotografie: Katharina Schiffl

GewistaPlakatParty_SchifflKatharina.jpg

© Bild: Gerry Keszler - Karl Javurek - Gewista - Plakatkparty

GewistaPlakatParty_JavurekKeszler.JPG

© Bild: Irmgard Forstinger-Javurek - Karl Javurek - Jennifer Fellner - Niki Fellner - Gewista - Plakatparty

GewistaPlakatParty_Javurek_Fellner.JPG

© Bild: Helmut Hanusch - Andrea Groh - Verlagsgruppe News - Gewista - Plakatparty

GewistaPlakatParty_Hanusch.JPG

© Bild: Gewista Plakatparty - ABBA99 - Foto Fally

GewistaPlakatParty_FOTOFALLY.jpg

© Bild: Karl Javurke - Amélina Limousin - Andreas Bitesnich - Gewista - Plakatparty

GewistaPlakatParty_Javurek.JPG

© Bild: Oliver Voigt - Ossi Schellmann - Heinz Stiastny - Gewista - Plakatparty - Fotografie: Katharina Schiffl

GewistaPlakatParty_VoigtO_SchellmannO_StiassnyH_Sc

© Bild: Robert Judtmann - Unique Werbeagentur - Karl Javurek - Gewista - Plakatparty

GewistaPlakatParty_JudtmannRobertJavurekKarl.JPG

© Bild: Raffaele Arturo - DDFG - Thomas Schmidbauer - Donnerwetterblitz - Gewista - Plakatparty

GewistaPlakatParty_ArturoRaffael_SchmidbauerThomas

© Bild: Beppo Mauhart - Roland Seidl - Gewista - Plakatparty - Fotografie: Katharina Schiffl

GewistaPlakatParty_Mauhart_SchifflKatharina.jpg

© Bild: Karl Javurek - Andea Buday - Gewista - Plakatparty

GewistaPlakatParty_JavurekBuday.JPG

© Bild: Andrea Groh - Franz Solta - Gewista - Plakatparty

GewistaPlakatParty_GrohAndreasSoltaFranz.JPG

© Bild: Marika Lichter - Gerry Keszler - Gewista - Plakatparty

GewistaPlakatParty_LichterMarikaKeszlerGerry.JPG

© Bild: Robert Langenberger - Styria Multimedia Ladies - Thomas Bokesz - MediaCom Wien - Gewista Plakatparty - Fotografie: Katharina Schiffl

GewistaPlakatParty_LangenbergerRobert_BokeszThomas

© Bild: Louie Austen - Gewista - Plakatparty - Fotografie: Katharina Schiffl

GewistaPlakatParty_SchifflKatharina1.jpg

| Stand: 06/27/2014, 15:34