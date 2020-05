Einbruch in Wiener Sisi-Museum war nur Schmäh

Wer am Mittwochmorgen zu den österreichischen Gratiszeitungen griff, staunte nicht schlecht. " Einbruch in Hofburg: Sisi-Gemälde geklaut" wurde dort groß getitelt, oder gar: "Deutsche entführen unsere Sisi". Ein berühmtes Gemälde von Elisabeth, das die Kaiserin mit vor der Brust verschlungenem Haar zeigt, sei "gestohlen" worden und durch ein Porträt der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel "ersetzt" worden. Da die Bild-Zeitung hinter dem "Coup" im Wiener Sisi-Museum steckt und auch auf ein Internetvideo der Aktion auf bild.de verwiesen wurde, lag die Vermutung schnell nahe, dass es sich hierbei nur um einen PR-Gag handeln könnte. Nach einer kurzfristig angekündigten Pressekonferenz am Mittwochmorgen war klar: Um diesen Schmäh-Diebstahl zu ermöglichen, ist das Museum eine temporäre Liaison mit dem Boulevard eingegangen.