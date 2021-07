"Die große Chance": Finalisten stehen fest

Die 30-köpfige Dance Industry aus Kärnten überzeugte das Publikum einmal mehr mit ihren Tanzeinlagen - vor allem aber mit den futuristischen LED-Kostümen.

Das Trio Piller zitierte in seinem Auftritt seine serbischen Wurzeln, präsentierte eine Mischung aus Balkan-Rhythmen und klassischer Streichermusik. Thomas David trat mit seinem selbstkomponierten Song "Head Out" - inklusive energiegeladener Gesangseinlagen an.