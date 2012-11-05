Das Finale in Bildern
c_DGC_Finale-014_APA_GEORG HOCHMUTH.jpg
c_DGC_Esprit-012_APA_Ali Schafler.jpg
c_DGC_Finale-018_APA_Ali Schafler(1).jpg
c_DGC_Finale-026_APA_Ali Schafler(1).jpg
c_DGC_Finale-005_APA_Ali Schafler(1).jpg
c_DGC_Esprit-010_APA_Ali Schafler.jpg
c_DGC_Finale-025_APA_Ali Schafler(1).jpg
c_DGC_Finale-028_APA_Ali Schafler.jpg
c_DGC_Finale-009_APA_Ali Schafler(1).jpg
c_DGC_Finale-002_APA_Ali Schafler(1).jpg
c_DGC_Grabenland.jpg
c_DGC_Finale-023_APA_Ali Schafler(1).jpg
c_DGC_Finale-013_APA_Ali Schafler(1).jpg
c_HundEsprit_ORF_Ali Schafler.jpg
c_DGC_Finale-000_APA_Ali Schafler.jpg
c_DGC_Finale-011_APA_Ali Schafler(1).jpg
c_DGC_Finale-029_APA_GEORG HOCHMUTH.jpg
c_DGC_Finale-021_APA_Ali Schafler(1).jpg
c_DGC_Finale-015_APA_GEORG HOCHMUTH.jpg
c_DGC_Finale-006_APA_Ali Schafler(1).jpg
c_DGC_Esprit-011_APA_Ali Schafler.jpg
DGC_Sido_Halbfinale (17)
DGC_Sido_Halbfinale (16)
DGC_Sido_Halbfinale (02)
DGC_Sido_Halbfinale (13)
DGC_Sido_Halbfinale (08)
DGC_Sido_Halbfinale (11)
DGC_Sido_Halbfinale (30)
DGC_Sido_Halbfinale (32)
DGC_Sido_Halbfinale (18)
DGC_Sido_Halbfinale (07)
DGC_Sido_Halbfinale (20)
DGC_Sido_Halbfinale (21)
DGC_Sido_Halbfinale (01)
DGC_Sido_Halbfinale (25)
DGC_Sido_Halbfinale (26)
DGC_Sido_Halbfinale (15)
DGC_Sido_Halbfinale (37)
DGC_Sido_Halbfinale (06)
DGC_Sido_Halbfinale (14)
DGC_Sido_Halbfinale (35)
DGC_Sido_Halbfinale (10)
DGC_Sido_Halbfinale (09)
DGC_Sido_Halbfinale (04)
DGC_Sido_Halbfinale (12)
c_DGC_Finale-022_APA_Ali Schafler(1).jpg
c_DGC_Finale-012_APA_Ali Schafler(1).jpg
c_DGC_Finale-001_APA_Ali Schafler(1).jpg