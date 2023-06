Arzneimittel-Engpässe: Apothekerkongress sieht keine einfache Lösung

Bei den Engpässen in der Arzneimittelversorgung ist keine schnelle Lösung in Sicht. Die EU beginnt gerade mit der Harmonisierung von Regeln und der Etablierung von Informationsplattformen. Auch in Österreich gibt es kein System zur schnellen Abfrage von Lagerbeständen beim Pharma-Großhandel und den Apotheken, hieß es Freitagabend beim Festkongress der Österreichischen Apothekerkammer (75-Jahr-Jubiläum) in Wien.