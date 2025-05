Bei größeren Unternehmen mit mehr als 9 Beschäftigten gaben 59 Prozent an, die Belegschaft aufzustocken, geht aus der Unternehmerinnen- und Unternehmer-Studie der Volksbank hervor. Bei den kleineren Unternehmen waren es 24 Prozent, die die Belegschaft aufstocken wollten.

Personalsuche: Facharbeiter sind gefragt

Für die Umfrage hat das Gallup Institut im Auftrag des Volksbanken-Verbundes rund 1.000 Unternehmen befragt. Wenn Personal gesucht wird, handelt es sich in mehr als der Hälfte der Fälle (53 Prozent) um Facharbeiter. Angestellte etwa für Buchhaltung oder Verwaltung sind ebenfalls gefragt: So geben 34 Prozent der Betriebe an, dafür Mitarbeiter zu suchen. Und knapp ein Viertel der Betriebe (24 Prozent) sucht Lehrlinge.

Aber auch ungelernte Arbeitskräfte haben derzeit am Arbeitsmarkt gute Chancen auf einen Job: Denn rund 23 Prozent der Unternehmen schreiben Stellen für ungelernte Arbeiterinnen und Arbeiter aus. Deutlich geringer ist der Bedarf an "anderem Personal", Akademiker oder Berater, aber auch Saisonarbeiter und Verkäufer. Denn nur 6 Prozent der befragten Unternehmen melden hier einen Bedarf.