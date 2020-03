Arbeitsmarkt: Viele offene Fragen bei Chefs und Mitarbeitern

Katharina Z. hat bis vor wenigen Tagen in einem Hotel in einem Skigebiet gearbeitet. „Das Haus war bis zum Schluss voll besetzt. „Die Aufregung am Berg hat sich aber in Grenzen gehalten“, sagt die Tourismusmitarbeiterin, die nun einen Monat früher als geplant arbeitslos gemeldet ist. Eine Wiedereinstellungszusage für die nächste Saison hatte sie bereits, ob diese noch was wert ist, ist aber fraglich. „Einfach ist das nicht, wenn man 2.000 Euro verdient hat und plötzlich mit 1.200 Euro auskommen muss.“

Seit sie aus ihrer Dienstwohnung ausgezogen ist, wohnt sie übrigens bei einem Kollegen. Eine Vorsichtsmaßnahme, denn in ihrer Familie lebt jemand mit Lungenproblemen. Simone Hoepke