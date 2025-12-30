Zu wenige Philosophen? Mangelberufsliste sorgt für Staunen und Kritik

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel erleichtert die Regierung 2026 die Aufnahme ausländischer Arbeitskräfte in 64 sogenannten Mangelberufen. Die entsprechende Verordnung wurde vor Weihnachten veröffentlicht. Die komplette Liste der bundesweiten und regionalen Mangelberufe finden Sie hier.

Als Mangelberuf werden vom AMS Berufe definiert, in denen in einem Jahr weniger als 1,5 Arbeit Suchende pro offener Stelle zur Verfügung standen. Arbeitskräfte aus Drittstaaten, die eine Ausbildung in einem dieser Mangelberufe haben, können mittels Rot-Weiß-Rot-Karte bis zu zwei Jahre in Österreich arbeiten. Die Anzahl von 64 Berufen ist ob der angespannten Lage am Arbeitsmarkt etwas geringer als in den vergangenen Jahren.

Auf der bundesweiten Mangelberufsliste 2026 finden sich vor allem jene Berufe, in denen schon länger akuter Personalmangel herrscht, darunter viele technische und handwerkliche Berufe, aber auch Friseure, Masseure, Bäcker oder Gaststättenköche. Dazu kommen etliche Pflegeberufe sowie Verkehrsberufe wie Busfahrer, Verschieber oder Fahrdienstleiter.