Zuverdienst für Arbeitslose: Das gilt ab Jänner

Ab 1. Jänner 2026 ist es nur noch in bestimmten, gesetzlich geregelten Ausnahmefällen erlaubt, geringfügig zum Arbeitslosengeld oder zur Notstandshilfe dazuzuverdienen. Alle anderen müssen bis spätestens 31. Jänner 2026 ihre Nebenjobs aufgeben, um die Ansprüche nicht rückwirkend zu verlieren.

Der Beschluss dazu wurde bereits im Sommer im Parlament verabschiedet, das AMS hat nun alle Details auf der Homepage veröffentlicht. Bisher konnten alle Personen, die arbeitslos waren, ohne zeitliche Einschränkungen aufgrund einer unselbstständigen oder selbstständigen Beschäftigung zusätzlich zum Bezug des Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe geringfügig dazuverdienen.

Die Ausnahmen

Ab 1. Jänner dürfen dies nur noch Langzeitarbeitslose über 50 Jahren oder Personen mit einer Behinderung von mindestens 50 Prozent. Generell dürfen Langzeitarbeitslose einmal 26 Wochen lang im Rahmen der Geringfügigkeitsgrenze dazuverdienen. Wer wegen Krankheit mindestens 52 Wochen lang Kranken-, Rehabilitations- oder Umschulungsgeld bekommen hat, darf einmalig für bis zu 26 Wochen geringfügig arbeiten. Dies soll bei der Wiedereingliederung helfen.