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Wirtschaft

369.000 Arbeitslose im Juni: „Es wird langsam besser“

Anstieg um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr trifft vor allem Frauen. Männerarbeitslosigkeit dank guter Auftragslage am Bau rückläufig.
Anita Staudacher
01.07.2026, 10:50

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++ ARCHIVBILD ++ Wärmebelastung am Arbeitsplatz

Erste Lichtblicke, aber noch keine Entspannung auf dem heimischen Arbeitsmarkt: Ende Juni waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) 368.948 Menschen arbeitslos oder in Schulung gemeldet - um 1,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent.

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Starker Anstieg bei den Frauen

Wie schon in den vergangenen Monaten zeigt sich ein zweigeteiltes Bild. Während die Arbeitslosigkeit inkl. Schulungen bedingt durch die günstige Entwicklung am Bau bei den Männern um 2,2 Prozent zurückging, stieg sie bei den Frauen wegen der schlechten Entwicklung im Handel und Pflegebereich um 5,1 Prozent an. Im Bereich Gesundheit und Sozialwesen gab es im Juni gleich um fast 12 Prozent mehr Arbeitslose, im Handel um 4,4 Prozent. 

Wieder mehr offene Stellen

Erfreulich: Die Betriebe stellen wieder mehr Personal ein. So ist die Zahl der beim AMS sofort verfügbaren offenen Stellen im Jahresvergleich um 4,5 Prozent auf 80.570 angestiegen. „Die eindeutig verbesserte Konjunktur zeigt sich am Stellenmarkt. Es wird also langsam besser“, kommentierte AMS-Vorstand Johannes Kopf die Zahlen. 

Wien mit Rückgang, Niederösterreich mit Anstieg

Im Bundesländervergleich fällt vor allem die positive Entwicklung in Wien auf, wo die Arbeitslosigkeit inkl. Schulungen um 1 Prozent zurückging. Kopf verweist auf den Rückgang bei der Jugendarbeitslosigkeit, insbesondere bei Asylberechtigten aus Syrien, die zum Großteil in Wien gemeldet sind. Dort stieg die Beschäftigung im Juni um 18 Prozent und auch die verstärkte Rückkehr sorgt für weniger Arbeitslose. In allen anderen Bundesländern stieg die Arbeitslosigkeit, in Niederösterreich mit 4,8 Prozent am stärksten. 

Wirtschaft AMS
Agenturen,  |   |  Aktualisiert vor 6 Minuten

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