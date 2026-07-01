369.000 Arbeitslose im Juni: „Es wird langsam besser“

Erste Lichtblicke, aber noch keine Entspannung auf dem heimischen Arbeitsmarkt : Ende Juni waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) 368.948 Menschen arbeitslos oder in Schulung gemeldet - um 1,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent.

Starker Anstieg bei den Frauen

Wie schon in den vergangenen Monaten zeigt sich ein zweigeteiltes Bild. Während die Arbeitslosigkeit inkl. Schulungen bedingt durch die günstige Entwicklung am Bau bei den Männern um 2,2 Prozent zurückging, stieg sie bei den Frauen wegen der schlechten Entwicklung im Handel und Pflegebereich um 5,1 Prozent an. Im Bereich Gesundheit und Sozialwesen gab es im Juni gleich um fast 12 Prozent mehr Arbeitslose, im Handel um 4,4 Prozent.

Wieder mehr offene Stellen

Erfreulich: Die Betriebe stellen wieder mehr Personal ein. So ist die Zahl der beim AMS sofort verfügbaren offenen Stellen im Jahresvergleich um 4,5 Prozent auf 80.570 angestiegen. „Die eindeutig verbesserte Konjunktur zeigt sich am Stellenmarkt. Es wird also langsam besser“, kommentierte AMS-Vorstand Johannes Kopf die Zahlen.