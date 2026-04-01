Was die Arbeitslosenstatistik misst - und was nicht

Das Phänomen Arbeitslosigkeit hat viele Gesichter, die Arbeitslosenquote nur eines: ein ökonomisches. Von der Arbeitslosenstatistik werden bei Weitem nicht alle Menschen erfasst, die keine Arbeit haben. Kranke oder in Schulung befindliche Personen bleiben ebenso „versteckt“ wie Jugendliche, die mangels Lehrstelle in einer überbetrieblichen Ausbildung sind, oder Resignierte, die die Jobsuche aufgegeben haben. In Österreich gibt es gleich zwei Quoten: die internationale, vergleichbare EU-Quote mit 5,6 Prozent im Jahr 2025 und die im Inland gebräuchliche nationale Quote, die bei 7,4 Prozent lag. Aber wie werden diese Prozentzahlen überhaupt ermittelt und was sagen sie aus?

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Die EU-Arbeitslosenquote Um Arbeitslosigkeit weltweit mess- und vergleichbar zu machen, hat die Internationale Arbeitsorganisation ILO, eine Tochter der UNO, einheitliche Kriterien festgelegt. Eine internationale Statistikerkonferenz einigte sich 1982 auf einen Kompromiss, der die Handschrift von US-Ökonomen trägt. Das volkswirtschaftliche Konzept einer „ökonomisch aktiven Bevölkerung“, auch „Labour Force Konzept“ genannt, ist auch Grundlage für die monatliche EU-weite Arbeitskräfteerhebung durch das europäische Statistikamt Eurostat. Diesem Konzept zufolge gilt jemand nur dann als arbeitslos, wenn er in der Befragungswoche nicht einmal eine Stunde erwerbstätig war, aktiv auf Arbeitsuche ist und innerhalb der nächsten zwei Wochen eine Beschäftigung aufnehmen kann. Die so ermittelten Arbeitslosen werden in Relation zum Arbeitskräfteangebot, also Angestellte und Selbstständige, gesetzt. Beispiel: Österreichs EU-Jugendarbeitslosenquote von aktuell 10,2 Prozent bedeutet, dass 10,2 Prozent der nicht in Ausbildung befindlichen 15- bis 24-Jährigen aktiv auf Arbeitsuche sind. POSITIV: Die EU- bzw. ILO-Quote ist international vergleichbar, erhebt nicht nur die registrierten Arbeitslosen und unterscheidet nicht zwischen selbstständig und angestellt. NEGATIV: Die Daten beruhen auf Haushaltsbefragungen, also auf Eigenangaben einer vorher ausgewählten Personen-Stichprobe. In Österreich wird diese Arbeitskräfteerhebung von der Statistik Austria im Rahmen des Mikrozensus durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine repräsentative Haushaltserhebung, die laufend durchgeführt wird. Pro Woche werden ca. 1.500 Haushalte befragt. Für den Mikrozensus gibt es eine gesetzliche Grundlage, mit Auskunftspflicht. Die Werte dann auf Monatsbasis hochgerechnet. Dabei ergeben sich zahlreiche Probleme. Menschen sind zunehmend mobil und daher zu Hause immer schwieriger erreichbar. Viele weigern sich zu antworten oder missinterpretieren die Fragen, weil sie die Sprache schlecht beherrschen. Die ILO-Definition zielt ausschließlich auf die sogenannte „Such-Arbeitslosigkeit“ ab. Menschen, die wegen Schulungen, Krankheit oder etwa Einstellzusagen nicht sofort einen Job aufnehmen können, werden ausgeblendet. Es reicht bereits eine einzige Stunde bezahlter Beschäftigung in der Woche aus, um nicht mehr als arbeitslos zu gelten.