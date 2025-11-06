Filmschaffende wehren sich gegen Aus für Zuverdienst beim Arbeitslosengeld

Interessensvertreter der heimischen Filmschaffenden wehren sich gegen die von der Regierung beschlossene Streichung des Zuverdienstes für Arbeitslosengeldbezieher ab Jänner. Der Schritt hätte "katastrophale Folgen für die Filmbranche", heißt es in einem offenen Brief des Dachverbandes der österreichischen Filmschaffenden an Kanzler Christian Stocker und die zuständigen Regierungsmitglieder.

Das Aus für die geringfügige Beschäftigung bedeute, dass kurzfristige, projektbezogene Jobs, wie sie in der Filmbranche üblich sind, künftig nicht mehr angenommen werden könnten, um den bereits erworbenen Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht zu verlieren.

Damit ignoriere die Regierung die Arbeitsrealität tausender Kunst- und Kulturschaffender, die in projektbasierten, nicht-linearen Strukturen tätig sind. Diese hätten dann keine Möglichkeiten mehr, in Stehzeiten in ihrer Branche bzw. der Öffentlichkeit präsent zu bleiben und könnten die oftmals sehr geringe AMS-Leistung so auch nicht auf ein existenzsicherndes Niveau anheben. Die Filmschaffenden fordern die Regierung auf, die bereits beschlossenen Änderungen im Arbeitslosenversicherungsgesetz wieder zurückzunehmen.