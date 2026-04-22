AMS-Chef: Kein Arbeitslosenrückgang heuer und "kein Weltuntergang" durch KI

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Der Iran-Krieg habe die im Frühjahr erwartete Trendwende am Arbeitsmarkt zunichte gemacht, sagte Johannes Kopf am Mittwoch vor Journalisten. Seit dem Frühjahr 2023 steigt die Arbeitslosigkeit in Österreich. Kopf rechnet nicht mit einem Anstieg der Kurzarbeit, weil hohe Energiepreise im aktuellen Kurzarbeitsmodell kein Bewilligungsgrund sind. Nur wenn es gar kein Kerosin gebe, greife die Kurzarbeit. Der Chef des Arbeitsmarktservice (AMS) verwies auf die beschränkten Mittel für Kurzarbeit. Für heuer habe man 20 Mio. Euro budgetiert, sagte Kopf im Klub der Wirtschaftspublizisten. Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS prognostizierten Ende März eine Stagnation oder einen leichten Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Je nach Länge der Iran-Krise und Höhe der Energiepreise kann sich die Konjunkturentwicklung aber noch spürbar verschlechtern.

Eingeschränkte Bildungskarenz startet Anfang Juni Mit großem Interesse beobachtet Kopf die aktuellen Regierungsverhandlungen rund um das Doppelbudget 2027/28. Heuer steht dem AMS ein Förderbudget für aktive Arbeitsmarktpolitik in Höhe von rund 1,3 Mrd. Euro zur Verfügung. Die aktive Arbeitsmarktpolitik des AMS umfasst die Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung (u. a. Schulungen) sowie der Mobilität und die befristet geförderte Beschäftigung in kommerziellen Betrieben oder in sozialen Unternehmen. Aufgrund der aktuellen Konjunkturlage hofft Kopf, dass das AMS-Förderbudget bei den Budgetverhandlungen von "allfälligen Kürzungen wenig bis nicht betroffen" ist. Vorschläge für Einsparungen wollte der AMS-Vorstand den Budgetverhandlern nicht über die Medien ausrichten. Die im Vorjahr von der Regierung beschlossenen Einschränkungen bei der Bildungskarenz und dem geringfügigen Zuverdienst neben dem Arbeitslosengeld sind ab heuer budgetwirksam. Am 8. Juni startet das strengere Nachfolgemodell für die Bildungskarenz. Die Weiterbildungszeit ist mit maximal 150 Mio. Euro pro Jahr dotiert. Bei der Bildungskarenz gab es keine Förderobergrenze und sie kostete zuletzt rund 600 Mio. Euro pro Jahr.