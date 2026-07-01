368.948 Menschen in Österreich ohne Job: Starker Anstieg bei den Frauen

Weiter keine Entspannung auf dem heimischen Arbeitsmarkt: Ende Juni waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) 368.948 Menschen arbeitslos oder in Schulung gemeldet - um 1,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der Arbeitslosen stieg um 2,4 Prozent oder 6.912 Personen auf 295.457, die Zahl der Schulungsteilnehmer sank um 3,1 Prozent oder 2.383 Personen auf 73.491, wie das Sozialministerium bekanntgab. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit betreffe - außer bei den Jugendlichen - alle Altersgruppen, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Bei den Jüngeren stagniere die Zahl der Arbeitssuchenden. Der Zuwachs an Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmenden gegenüber dem Vorjahr habe sich über die vergangenen Monate „annähernd stabil“ entwickelt.