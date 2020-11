Appell an Spar, Lidl und Hofer: "Schränkt euer Sortiment ein!"

Eine Initiative des Wirtschaftsbundes Niederösterreich fordert in einem offenen Brief die Lebensmittelhändler Spar, Lidl und Hofer auf, sich an die Covid-Notmaßnahmeverordnung zu halten und ihr Sortiment einzuschränken. Um einen unfairen Wettbewerb zu verhindern, sollten Spielwaren, Konsumelektronik, Blumen oder Sportartikeln derzeit nicht angeboten werden.

„Wir appellieren an eure Solidarität und eure Reputation als verlässliche Partner: Haltet euch an die Anordnungen der Covid-19-Notmaßnahmenverordnung und schränkt euer Sortiment auf die typischen Produkte des Lebensmittelhandels ein. Der Verkauf von anderen Produktgruppen muss sofort eingestellt werden!", heißt es in dem offenen Brief. Unterzeichnet wurde er von Spitzenvertretern der niederösterreichischen Wirtschaft, allen voran Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker.

Typisches Warensortiment

Laut Verordnung dürfen im Lockdown nur Waren angeboten werden, die dem typischen Warensortiment des Lebensmittelhandels entsprechen. Spar, Lidl und Hofer stellten jedoch kürzlich in einer Aussendung klar, sich nicht an die Vorgaben der Regierung halten zu wollen, weil der Gesundheitsminister laut Covid-19-Maßnahmengesetz zwar eine Schließung von Geschäften verordnen kann, er jedoch keine Ermächtigung habe, bei denen, die geöffnet haben, eine Sortimentsbeschränkung vorzunehmen.