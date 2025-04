Warum der hohe Goldpreis Elektronikhersteller unter Druck setzt

Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Diese Weisheit lässt in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit das Bedürfnis vieler Anleger nach dem echtem Edelmetall steigen. Angefeuert durch die täglich neuen verbalen Ergüsse von US-Präsident Donald Trump wird der Wunsch, in den "sicheren Hafen" Gold zu investieren, immer stärker. Am Dienstag hat der Goldpreis eine neue Rekordmarke erreicht: 3.500 Dollar pro Feinunze (etwa 31,1 Gramm). Das entspricht rund 3.050 Euro.

Fed will Zinsen nicht senken Anlass für den aktuellen Preissprung von Montag auf Dienstag war eine Attacke von Trump auf Jerome Powell, den Chef der US-Notenbank Fed. Weil dieser die Zinsen nicht in gewünschtem Ausmaß senkt, wird er vom US-Präsidenten als "Mr. Zu Spät" und "großer Loser" beflegelt. Powell will den Leitzins wegen Inflationsrisiken nach Trumps Zoll-Rundumschlag vorerst nicht senken.

Wegen der aggressiven US-Zollpolitik und der Furcht vor einem Handelskrieg und einer weltweiten Rezession steigt der Goldpreis seit einigen Wochen noch stärker an als zuvor ohnehin schon. Für all jene Unternehmen, die Gold als Rohstoff benötigen, ist dies eine schlechte Nachricht. In erster Linie sind dies Schmuckhersteller, aber auch viele Unternehmen in der Elektronikindustrie sind davon betroffen.

© APA / apa Goldpreis-Entwicklung seit Anfang 2024

Unverzichtbares Material für Elektronikbauteile Gold ist für sie in vielen Bereichen aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften unverzichtbar. Das Edelmetall leitet Strom und Wärme besonders gut, kann leicht verarbeitet werden und ist korrosionsbeständig. Es wird oft für Drahtverbindungen, Speicherchips und LED-Leuchten verwendet und steckt in Smartphones, Laptops und vielen anderen, weit verbreiteten Produkten. Die verwendeten Mengen in jedem Produkt sind winzig, aber die Nachfrage steigt. Laut dem Goldproduzentenverband World Gold Council gab es im Elektronikbereich 2024 einen Anstieg um 9 Prozent. Zurückzuführen ist dies teilweise auch auf den Boom rund um künstliche Intelligenz.

"Wer es jetzt braucht, steckt in der Klemme" Für Unternehmen, die Gold als Rohstoff benötigen, sei es derzeit besonders wichtig, eine ausgeklügelte Beschaffungsstrategie zu haben, sagt Michael Zillner, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Merit. "Meistens besitzen Unternehmen ja Lieferketten und haben zu weniger hohen Preisen vorbestellt. Aber wer jetzt Gold für seine Produktion braucht, der steckt in der Klemme." Bei Edelmetallen sei es wichtig, Risiken abzusichern (Hedging). Zu Preisschwankungen komme es immer wieder, auch bei anderen Metallen wie Nickel. Bestimmte Materialien durch andere zu substituieren, sei oft unmöglich. Man müsste dafür Produktionsprozesse umstellen, was Jahre dauern könne. Auch die Förderung von Gold zu erhöhen, würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Recycelt wird Gold wegen seines Wertes ohnehin schon in hohem Maß.

© APA/AFP/WAKIL KOHSAR / WAKIL KOHSAR In Elektroschrott stecken geringe Mengen Gold. In Entwicklungsländern wird das Material oft unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen aus Geräten herausgeholt