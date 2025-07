Neue Finanz-Vorständin: „Andritz ist ein großer Bauchladen“

Jahrelang musste der steirische Anlagenbauer Andritz um seinen Ruf kämpfen. Der Konzern stand vor allem wegen seiner Mitwirkung an großen und umstrittenen Kraftwerksprojekten – etwa in Asien oder Südamerika – in der Kritik. Doch in den vergangenen Jahren ist es diesbezüglich ruhig um Andritz geworden. „Wir haben bereits ein sehr grünes Portfolio und wollen das weiter ausbauen“, sagt Vanessa Hellwing. Sie ist seit Ende März die neue Finanzvorständin des Konzerns. Übrigens die erste Frau im 173 Jahre alten Traditionsunternehmen.