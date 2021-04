Anbieter in den Startlöchern: EU-Pension mit PEPP kommt

Worum geht es dabei? Jeder siebente Pensionist in der EU ist armutsgefährdet, nur 27 Prozent der EU-Bürger haben bisher privat vorgesorgt. Besonders bei Frauen ist die Pensionslücke gegenüber Männern enorm (40 % in Österreich).

Die EU will einerseits die Altersarmut bekämpfen und gleichzeitig mit den bei PEPP eingezahlten Geldern den EU-Kapitalmarkt stärken.

Diese Grundidee gab es seinerzeit in Österreich auch schon bei der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge, die aber in der Praxis nicht wirklich funktioniert.

Was unterscheidet PEPP von anderen Produkten? Die Zukunftsvorsorge krankt an der strikten Kapitalgarantie, dem geringen Aktienanteil und an der Beschränkung (im Wesentlichen) auf die Wiener Börse. Fondsgebundene Lebensversicherungen haben keine Steuerförderung für die Verrentung und oft keine Lebenszyklus-Modelle mit Umschichtungen von Aktien in Anleihen.