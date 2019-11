ams-Übernahmeangebort: Den Osram-Chefs geht ein Licht auf

In dem Schreiben betonen die beiden Konzerne ferner, dass der Zusammenschluss "die nachhaltige Zukunftsfähigkeit von Osram sicherstellt und damit im Interesse seiner Belegschaft ist". Ein Zusammengehen mit der ams AG biete "die große Chance, die Neuausrichtung von Osram noch schneller voranzutreiben".

Ein europäischer Weltmarktführer für Sensorlösungen und Photonik könne geschaffen werden - "eine Wachstumsperspektive für beide Unternehmen", wie es heißt. Ein Zusammenschluss könne "nur gemeinsam gelingen".

Gewerkschaft dagegen

Die deutsche Gewerkschaft IG Metall und der Osram-Betriebsrat sträuben sich allerdings nach wie vor heftig gegen die Übernahme durch die Österreicher. Für das Gelingen des Mergers ist die Zustimmung der Kleinaktionäre wichtig - sie halten rund ein Viertel der Osram-Aktien.

In "sehr konstruktiven und vertrauensvollen Gesprächen auf Augenhöhe", hätten sich die beiden Unternehmen in den vergangenen Wochen in einer Zusammenschlussvereinbarung auf einen rechtlich bindenden Rahmen geeinigt, dessen Eckpunkte in dem Schreiben an die Aktionäre aufgelistet werden. Im Wesentlichen wurden diese bereits bei der Vorlage der Jahreszahlen veröffentlicht.