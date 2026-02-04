ams-Osram-Deal: Wie es mit dem Werk in Premstätten weitergeht

Der Verkauf des nichtoptischen Sensorgeschäftes des österreichisch-deutschen Chip- und Sensorherstellers ams-Osram an Infineon weckt Sorgen um die Zukunft des Werkes in Premstätten bei Graz. Wie am Dienstagabend bekannt wurde, wechselt der Geschäftsbereich um 570 Mio. Euro zum deutschen Halbleiterkonzern Infineon. Zur Sparte gehören Positions- und Berührungssensoren für die Industrie und für Medizinanwendungen. Im Rahmen der Transaktion sollen rund 230 Beschäftigte mit Expertise in den Bereichen Forschung und Entwicklung und Management zu Infineon wechseln, davon rund 70 Mitarbeitende zum bereits bestehenden Infineon-Standort Graz.

Werk in Premstätten bleibt bei ams-Osram Die Produktion in Premstätten mit 1.300 Beschäftigten verbleibt bei ams-Osram, stellte Konzernchef Aldo Kamper bei einer Telefonkonferenz am Mittwoch klar. Man habe sich verpflichtet, die gesamte Produktion aufrecht zu erhalten und über mehrere Jahre Zeit, um das Auslaufen der Produktion, die zu Infineon wechsle, mit neuen Themen zu ersetzen, "die wir heute schon haben".

Auch das Equipment verbleibe für eine Nachnutzung im Unternehmen. Es werde zwar Anpassungen geben müssen, diese seien aber sehr überschaubar. "Der Standort wird stabil bleiben mit temporären Anpassungen nach oben und unten. Die Mitarbeiteranzahl wird sich nicht groß ändern“, sagte Kamper. Er verwies auch auf die öffentlichen Fördergelder für die Erweiterung des Werkes in Premstätten im Rahmen des EU-Chips-Actes. Bis 2030 investiert das Unternehmen rund 500 Mio. Euro am Standort Premstätten, die Hälfte davon wird gefördert. Daher gebe es Commitment, dass der Standort wächst.

Standort- und Beschäftigungsgarantie gefordert Sowohl Infrastrukturminister Peter Hanke als auch die Gewerkschaften Pro-Ge und GPA forderten in einer ersten Reaktion eine Standort- und Beschäftigungsgarantie. "Ich gehe davon aus, dass sich dies nicht als leere Worthülsen erweisen wird", wird Hanke in einer Aussendung zitiert. „Arbeitsplätze, Technologie und Know-how müssen weiter erhalten werden. Wir werden genau beobachten, wie es in Premstätten weitergeht“, betonten die beiden Gewerkschaftsvorsitzenden Reinhold Binder (PRO-GE) und Barbara Teiber (GPA). Aus Sicht der Gewerkschaften zeige das Beispiel ams-Osram, dass es künftig notwendig ist, öffentliche Förderungen noch stärker an Arbeitsplätze zu knüpfen. „Für jede Million aus Steuergeldern muss es eine klare Beschäftigungsgarantie geben“, so Binder und Teiber.