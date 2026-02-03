Konkret geht es um das "nichtoptische Automotive-, Industrie- und Medizinsensorgeschäft" von ams-Osram, das für 570 Mio. Euro an Infineon gehen soll, wie das Unternehmen Dienstagabend mitteilte.

Das Closing der Transaktion werde für das zweite Quartal 2026 erwartet.