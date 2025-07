ams OSRAM begibt 500 Mio. schweres Anleihenpaket

Zur Begründung hieß es von Finanzchef Rainer Irle : "Unser Plan zur beschleunigten Entschuldung kommt gut voran. Aber wir denken bereits an die absehbare, letztinstanzliche Entscheidung im Spruchverfahren zum fairen Ausgleich für die Minderheitsaktionäre."

Der börsennotierte Chiphersteller ams Osram platziert 500 Mio. Euro schwere 2029er Anleihen , um ausstehende Osram- Aktien vorzufinanzieren und 150 Mio. der 2027er Wandelanleihe zurückzukaufen, so die Firma aus Premstätten.

Deshalb habe ams Osram "im Rahmen einer Privatplatzierung zusätzliche vorrangige EUR und USD-Anleihen mit Fälligkeit 2029 begeben, um größere Andienungen ausstehender OSRAM Minderheitsanteile vorzufinanzieren", betonte er am Mittwoch in einer Aussendung. Der Abschluss der Privatplatzierung und die Ausgabe der zusätzlichen vorrangigen Anleihen werde am oder um den 29. Juli 2025 erwartet.

Die zusätzlichen Euro-Anleihen im Umfang von 200 Mio. Euro hätten einen Kupon von 10,5 Prozent und wurden zu einem Preis von 104 Euro begeben. Die zusätzlichen US-Dollar-Anleihen im Umfang von 350 Mio. Dollar hätten einen Kupon von 12,25 Prozent und einem Preis von 104,75 Dollar.