ams-Kapitalerhöhung: Banken bleiben auf 30 Prozent der Aktien sitzen

Der steirische Sensorspezialist ams hat seine Kapitalerhöhung inmitten der Coronakrise abgeschlossen. Die wurde nur zu 62 Prozent gezeichnet, wie das Unternehmen am gestrigen Dienstagabend mitgeteilt hatte. Schon am Mittwoch gab es Neuigkeiten: Binnen kurzer Zeit haben die Banken acht Prozent der ams-Papiere losbekommen, sie bleiben also auf 30 Prozent sitzen.

Im Keller

Ein Insider bezeichnete die Quote im Angesicht der Marktsituation am Mittwoch als Erfolg. Die ams-Aktie war in den vergangenen Tagen aufgrund der Coronaviruspandemie in den Keller gerasselt, auch am Mittwoch sackte sie weiter ab.

Die Banken haben Teile der nicht platzierten ams-Aktien gestern zum Bezugspreis von 9,20 Schweizer Franken (8,69 Euro) losgebracht. An der Zürcher Börse hatte die Aktie am Dienstag mit 9,54 Franken geschlossen, was den Geldhäusern zugutekam.

Refinanzierung

Die verbleibenden 57,4 Mio. Aktien (30 Prozent) werden von den einzelnen Syndikatsbanken entsprechend ihrer jeweiligen Quote übernommen, teilte ams am Mittwoch mit. "Die Joint Global Coordinators UBS und HSBC haben eine Koordinationsvereinbarung zur Sicherung einer geordneten Veräußerung der unplatzierten Aktien geschlossen."