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Die Lage am österreichischen Arbeitsmarkt bleibt weiterhin angespannt. Ende April waren 398.342 Menschen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Das entspricht einem Anstieg von 1,5 Prozent beziehungsweise 5.711 Menschen gegenüber dem Vorjahresmonat. Die nationale Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent. Der Zuwachs betrifft laut AMS-Daten im April ausschließlich Frauen.

"Während der Bau rückläufige Arbeitslosenzahlen aufweist und auch die Industriearbeitslosigkeit sich weitestgehend stabilisiert hat, steigt die Arbeitslosigkeit im Handel und im Gesundheits- und Sozialwesen, also in zwei Bereichen, in denen überwiegend Frauen beschäftigt sind, noch deutlich", sagte AMS-Chef Johannes Kopf am Montag laut Mitteilung. Dementsprechend stieg die Zahl der vorgemerkten Frauen inklusive Schulungsteilnehmerinnen um 4,9 Prozent, bei den Männern gab es hingegen einen Rückgang von 1,6 Prozent.

Mehr als 103.000 Menschen finden lange keinen Job Die derzeit größte Herausforderung stellt die Langzeitbeschäftigungslosigkeit dar. Ende April waren 103.322 Menschen längerfristig ohne Job, was einem deutlichen Plus von 13,3 Prozent entspricht. Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit hat sich um 10 Tage auf 134 Tage verlängert.