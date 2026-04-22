Bis zu 1.500 Arbeitsplätze: Amazon-Werk soll in Oberösterreich entstehen

Der US-Onlinehändler Amazon plant laut Oberösterreichische Nachrichten eine Großinvestition im oberösterreichischen Reichersberg unweit der Grenze zu Bayern. Demnach sei ein Werk um 500 Millionen Euro geplant, bis zu 1.500 Arbeitsplätze könnten entstehen. Offizielle Bestätigungen gebe es dafür nicht. Der Standort wäre der achte des US-Großkonzerns in Österreich.

Im Innviertel solle "ein Standort mit hochautomatisierten Arbeitsplätzen für Forschung und Entwicklung entstehen", schreiben die OÖN. "Wir bestätigen Verhandlungen mit einem großen Spieler, die sich in der Anfangsphase befinden", sagt die zuständige "Wirtschaftspark Reichersberg GmbH" der Zeitung. Zu kursierenden Namen von Unternehmen könne man nichts sagen.