Mega-Jobabbau bei Amazon: Zehntausende Stellen werden gestrichen

Amazon plant Insidern zufolge die Streichung von bis zu 30.000 Stellen in der Verwaltung. Die Kündigungen sollen am Dienstag beginnen, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag von drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfuhr. Als Grund gelten Kostensenkungen und der Ausgleich für die hohe Zahl an Neueinstellungen während der Corona-Pandemie.

Amazon streicht fast 10 Prozent der Stellen

Die Zahl entspreche fast 10 Prozent der rund 350.000 Angestellten in der Verwaltung des US-Onlinehändlers. Es wäre der größte Stellenabbau bei Amazon seit Ende 2022, als rund 27.000 Arbeitsplätze gestrichen wurden. Amazon lehnte eine Stellungnahme ab.