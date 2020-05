Alitalia: Verzögerung bei Gründung neuer Gesellschaft

Die Fluggesellschaft soll in einer Anfangsphase unter staatlicher Kontrolle bleiben, später könnte sie teilweise privatisiert werden. Die neue Gesellschaft soll 92 Maschinen der heutigen Flotte aus 113 Flugzeugen übernehmen. Angesichts der Krisenphase für die Flugverkehrsbranche weltweit hätte Alitalia ohne den abermaligen staatlichen Eingriff keine Überlebenschancen.

Jahrelang Verluste

Mit weiteren drei Milliarden Euro will die Regierung die Alitalia unterstützen. Die Summe ist Teil eines neuen Hilfspakets zur Abfederung der Schäden durch die Coronavirus-Krise in Italien. Alitalia macht seit 2002 keinen Profit mehr. Zahlreiche Versuche, einen privaten Käufer zu finden, scheiterten. Das Unternehmen ist seit 2017 insolvent. Der Staat hatte dem Unternehmen mit rund 10.000 Arbeitsplätzen in jüngerer Zeit bereits Überbrückungskredite in Milliarden-Höhe gewährt.