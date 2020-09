Aldi will trotz Brexit in Großbritannien 100 Filialen eröffnen

Bis zum Ende des kommenden Jahres will der deutsche Lebensmittel-Discounter Aldi in Großbritannien trotz unsicherer Brexit-Aussichten 100 neue Filialen eröffnen. Man wolle 1,3 Milliarden Pfund (1,42 Mrd. Euro) investieren und 4.000 neue Jobs schaffen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Für Großbritannien ist die Hofer-Mutter Aldi Süd zuständig.

Dass das Ende der Brexit-Übergangsphase zum Jahreswechsel den Handel deutlich erschweren könnte, hält Aldi nicht von seinem Expansionskurs ab: "Mit der zunehmend unsicheren wirtschaftlichen Zukunft in Großbritannien haben Familien ihre Lebensmittelrechnungen mehr denn je im Blick", sagte Großbritannien-Chef Giles Hurley.