Ex-Fed-Chef Greenspan im Alter von 100 Jahren gestorben

"Die Federal Reserve nimmt mit tiefer Trauer den Tod von Alan Greenspan zur Kenntnis", teilte die Notenbank mit. Greenspan wurde 100 Jahre alt. Er hatte die einflussreichste Zentralbank der Welt von den späten 1980er- bis Mitte der 200er-Jahre geführt und der Fed seinen Stempel aufgedrückt.

Der legendäre Notenbankchef vermied es in seiner langen Amtszeit immer wieder bewusst, sich konkret festzulegen. Er prägte mit seiner oft kryptisch anmutenden Kommunikation einen ganz eigenen Stil bei der Federal Reserve.