Finanzminister plant Aktion scharf gegen Steuerbetrüger

Ermittlungen, Prüfungen und Bestrafung – unter diesen drei Schlagwörtern will Finanzminister Herwig Löger die Aufgaben seiner Strafbehörden bündeln. In Anlehnung an die sehr effiziente italienische Guardia die Finanza, sprich die italienische Finanzpolizei, will Löger künftig 14 Teams der Steuerfahndung, 44 der Finanzpolizei und 18 der Finanzstrafbehörden („Strasa Teams“) zum neuen Amt für (Steuer-)Betrugsbekämpfung vereinen. „Wir werden die bestehenden Kompetenzen zusammenlegen“, sagt Löger.

Diese Zentralbehörde wird anfangs rund 800 Mitarbeiter umfassen und soll im Jänner 2020 ihre Arbeit aufnehmen. Das Amt soll die Antwort auf die internationalen Briefkastenfirmen - und Steuerhinterziehungsfälle à la Panama Papers und Paradise Papers sein. Ziel ist es, die mittlerweile globalisierten Steuerbetrugsmaschen frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen.