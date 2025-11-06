AK-Tirol schlägt Alarm: Bei Swarovski sollen 400 Jobs gestrichen werden

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Es gibt wieder einmal Aufregung in Tirol rund um den traditionsreichen Kristallkonzern Swarovski. Betriebsratschefin Selina Eder und AK-Tirol-Präsident Erwin Zangerl schlagen Alarm, es geht um Hunderte Jobs, die nach Angaben der Arbeitnehmervertreter gestrichen werden sollen. Von der Konzernführung gibt es dazu bis dato keine Stellungnahme. Im März hatte Swarovski-CEO Alexis Nasard "Disziplin" für das laufende Geschäftsjahr eingemahnt. Denn: "Im Jahr 2025 bleibt die Instabilität in unserem Geschäftsfeld wahrscheinlich weiter bestehen." Es gelte, sich "weiterhin auf die disziplinierte Umsetzung unserer Strategie zu konzentrieren, mit einem anhaltenden Fokus auf überragende Kreativität, strategische Investitionen und finanzielle Disziplin", so Nasard. Der aus dem Libanon stammende Manager ist seit 2022 Vorstandschef des Luxusgüterkonzerns.

Nach Informationen der AK-Tirol sollen von den derzeit noch in Wattens tätigen rund 2.200 Beschäftigten Anfang 2026 mindestens 400 weitere abgebaut werden. Die Zahl könnte sich noch auf 500 erhöhen, sollte der überwiegende Teil der restlichen Belegschaft nicht auf eine von der Konzernführung angestrebte Arbeitszeitreduktion eingehen. „Das ist die Bankrotterklärung für die Strategie der Konzernführung und für den Standort Wattens“, kritisiert Zangerl die Pläne scharf. „Es zeigt sich, dass die von der Konzernführung abgelegten Bekenntnisse zum Standort, wie befürchtet, bloß Lippenbekenntnisse gewesen sind, die Zukunft von Swarovski in Wattens ist ungewiss“, so Zangerl.

„Die Beschäftigten sind nur mehr Teil eines Organigramms, die Schicksale, die dahinterstehen, spielen in den Plänen der Konzernführung ganz offensichtlich keine Rolle“, so Zangerl. Gleichzeitig warnt der AK-Präsident vor den Plänen einer Arbeitszeitreduktion für alle Mitarbeiter:innen. Denn eine Verkürzung der Arbeitszeit wirkt sich nicht nur auf den Lohn, sondern auch auf viele andere Bereiche aus. Zudem gibt es keine Garantie, dass Mitarbeiter:innen, die ihre Arbeitszeit kürzen, nicht doch mit Ende 2026 gekündigt werden. Laut AK ziehe sich die Geschichte des Personalabbaus bei Swarovski bereits über 17 Jahre und durch verschiedene Krisen in dem Konzern. Seit 2007 seien insgesamt nicht weniger als 5.000 Arbeitsplätze abgebaut worden.