In einer Detox-Area werden Kräutertees zur Entspannung gereicht. Air Canada und Emirates aus Dubai und wollen hochwertiges Essen und einen verbesserten Service in ihren Lounges anbieten. „Nächstes Jahr wird sich vieles ums Essen drehen und um die Art und Weise, wie wir unsere Kunden bedienen, um das Erlebnis zu verbessern“, beschreibt Mats Winter von Air Canada die Strategie.

Damit will die Fluglinie nicht nur Geschäftskunden anlocken, sondern auch Touristen, die zunehmend solche Premiumangebote annehmen und dafür auch bezahlen.

Auch andere Airlines öffnen die ursprünglich als Oase für gestresste Manager und andere gut zahlende Fluggäste gedachten

Lounges mittlerweile für Reisende aus dem hinteren Teil des Flugzeugs. Denn der Druck, neue Einnahmequellen zu finden, ist

im Zuge der schlimmsten Krise in der Branchengeschichte deutlich gewachsen. Immer mehr Reisende seien auch bereit, Geld in die

Hand zu nehmen, um etwa in Corona-Zeiten große Menschenmassen zu vermeiden, erläutert Di Corpo von IEG. Reisende verbrächten insgesamt mehr Zeit an den Flughäfen, etwa wegen der langwierigen Überprüfung von Impfnachweisen oder der Tatsache, dass viele Airlines weniger Direktflüge anböten. Die Aufenthaltszeiten bei den Zwischenlandungen kann man entspannter

in einer Lounge verbringen als im Wartebereich am Gate.