Airbus beruft erstmals eine Frau an die Spitze des Verwaltungsrats

Amparo Moraleda tritt im Oktober die Nachfolge von Rene Obermann an, der sein Amt Ende September aufgibt, wie der deutsch-französische Konzern nach der Hauptversammlung am Dienstag in Amsterdam mitteilte. Die 61-jährige Ex-Managerin des spanischen Versorgers Iberdrola und des IT-Riesen IBM ist nicht nur die erste Frau auf dem Posten, sondern auch die erste Chefin des Aufsichtsgremiums, die weder aus Deutschland noch aus Frankreich kommt.

Obermann neuer SAP-Aufsichtsratschef Bisher war bei Airbus stets auf eine ausgewogene Besetzung der Posten von Vorstands- und Verwaltungsratschef zwischen den beiden bei Airbus dominierenden Staaten geachtet worden. Der Vorstandschef kommt mit Guillaume Faury derzeit aus Frankreich. Deshalb war auch der scheidende BMW-Chef Oliver Zipse als neuer Verwaltungsratschef gehandelt worden, der am Dienstag zunächst für ein Jahr in das Aufsichtsgremium gewählt wurde.