Agrana mit Gewinneinbruch - Fruchtgeschäft als Hoffnungsträger

Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana hat im ersten Halbjahr 2025/26 angesichts niedriger Zucker- und Ethanolpreise sowie der Schließung von zwei Zuckerfabriken einen Gewinneinbruch verzeichnet. Auch die Absatzmengen im Zucker- und Stärkesegment waren rückläufig. Das gut laufende Geschäft mit Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentraten war einmal mehr der Hoffnungsträger des Konzerns.

Man sei "global sehr zufrieden" mit der Absatzentwicklung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und wolle in diesem Geschäftsbereich weiter stark wachsen, sagte Agrana-Chef Stephan Büttner zur APA. Im Rahmen der neuen Konzernstrategie hat die Agrana den gewinnbringenden Frucht-Geschäftsbereich umbenannt. Das Segment Food & Beverage Solutions (FBS) ersetzte das Segment Frucht und umfasst Produkte sowie Rezepturen für Molkereien und die Food Service-, Eiscreme-, Backwaren- sowie Getränkeindustrie. Bereits mehr als die Hälfte des Agrana-Umsatzes entfällt auf den Bereich Lebensmittel- und Getränkelösungen.

Lebensmittel- und Getränkelösungen als Wachstumstreiber für Agrana

Die Agrana baut den FBS-Bereich weiter aus: Ende Mai gab der Konzern bekannt, die restlichen Anteile am Fruchtsaft- und Konzentrathersteller Austria Juice von der Raiffeisen Ware Austria (RWA) zu übernehmen. Bis Jahresende soll das gemeinsame Joint Venture zu einer 100-Prozent-Tochter der Agrana werden. Die Übernahme sei ein "wesentlicher strategischer Baustein", sagte der Agrana-Chef. Man werde die Geschäftsaktivitäten im Bereich Fruchtaromen und Getränkegrundstoffe weiter ausbauen. Zuletzt erzielte Austria Juice einen Jahresumsatz von 330 Mio. Euro. Das Unternehmen soll als eigenständiges Unternehmen erhalten bleiben.