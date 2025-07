Ärztekammer warnt: Engpass bei Arzneimitteln könnte sich verschärfen

Weil der gesetzlich festgelegte Höchstpreis eines erstatteten Arzneimittels maximal 20 Prozent über dem des günstigsten wirkstoffgleichen Medikaments liegen darf, rentiere sich der heimische Markt für die Hersteller nicht mehr. Laut Ernst Agnete r, Facharzt für Pharmakologie und Präsident der Gesellschaft der Ärzte in Wien, wurde etwa der Preis des Breitbandantibiotikums Amoxicillin seit 2017 fünf Mal gesenkt.

Die Preisreduktion durch die Generika führe dazu, dass im Schnitt 20 Generika-Arzneimittel pro Monat den Erstattungskodex in Österreich verlassen, weil deren Herstellung nicht mehr wirtschaftlich ist. „Der Wirkstoff Atorvastatin wurde 2005 mit einem Fabrikabgabepreis von 33 Euro in den Erstattungskodex aufgenommen“, berichtet Agneter. Das günstigste Generikum liege aktuell bei 3,24 Euro. Somit haben sich die Preise in 20 Jahren um 90 Prozent reduziert.