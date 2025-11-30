Adventkalender: Teurer als im Vorjahr, aber ein Muss

Der Adventkalender ist ein fixer Begleiter durch die Adventzeit. In 77 Prozent aller Haushalte hängt oder steht heuer (zumindest) ein Adventkalender, in 31 Prozent sogar mehrere, geht aus einer Konsumentenumfrage des Instituts für Handel, Absatz und Marketing (IHaM) an der Universität Linz hervor. Demnach kaufen 51 Prozent der Österreicher selbst einen Adventkalender, 20 Prozent bekommen ihn geschenkt und 6 Prozent basteln ihn selbst.

Im Beliebtheitsranking führt mit großem Abstand der klassische Schokoladen-Kalender, der vor allem im Supermarkt gekauft wird. 7 von 10 Käufer/innen geben heuer bis zu 30 Euro dafür aus. Bei der Auswahl des Adventkalenders ist der Preis ausschlaggebend und diesen empfinden knapp drei Viertel der Befragten heuer deutlich höher als im Vorjahr.