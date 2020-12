300 Jahre Mobiltelefonie zum Jahreswechsel

Silvester lässt die Mobilfunknetze jedes Jahr glühen. Heuer sorgt der Lockdown für eine zusätzliche Netzbelastung. Zum Jahreswechsel wird in Österreich fast 300 Jahre lang mobil telefoniert, so das Forum Mobilkommunikation (FMK) am Mittwoch.

Die Anzahl der mobilen Gesprächsminuten werde auf rund 150 Millionen, also auf etwa das Dreifache eines "normalen" Tages, ansteigen. Damit werde in Österreich 289 Jahre und 4 Monate lang telefoniert.