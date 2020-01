1- und 2-Cent-Münzen könnten abgeschafft werden

Am Mittwoch will die Behörde der neuen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ihren Arbeitsplan für das laufende Jahr vorstellen: Laut einem durchgesickerten Kommissionspapier bezieht sich die Behörde dabei auf Berichte, dass immer mehr Staaten dazu übergegangen seien, auf-und abzurunden. Zudem zeigten Bürgerumfragen, dass mittlerweile in allen EU-Staaten, also auch in Österreich, die Mehrheit der Bevölkerung für die Abschaffung der kleinsten Münzen eintritt.

Vorbild Belgien

In Belgien gibt es seit fünf Jahren ein Gesetz, das es gestattet, auf- oder abzurunden: Kostet etwa ein Produkt 1,99 oder 1,98 oder 2,01 oder 2,02 Euro, so wird auf 2 Euro auf bzw. abgerundet. Bei Preisen von 1, 93 oder 1,94 wird auf 1,95 aufgerundet, bei 1,96 oder 1,97 auf 1,95 abgerundet.