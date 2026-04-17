Zukunft ohne Abfall – geht das?

Unter dem Motto „NO WASTE: Wie Bioengineering Kreisläufe schließt“ zeigen Expert*innen aus Forschung und Praxis, wie aus innovativen Ideen konkrete Lösungen werden. Im Fokus steht hochaktuell die Kreislaufwirtschaft – von zirkulären Rohstoffen über Mikroorganismen als Zellfabriken bis hin zu klimafreundlichen Bioprozessen und neuen Materialien aus erneuerbaren Ressourcen.

Spannendes Programm

Durch das abwechslungsreiche Programm führt Barbara Stöckl. Freuen Sie sich auf inspirierende Speaker wie zum Beispiel Astronomin Ruth Grützbauch, Zukunftsforscher Tristan Horx, Systembiologe Ron Milo, Arzt und Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen, Künstlerin Kristina Pulejkova und viele mehr. Lernen Sie renommierte BOKU-Expert*innen und engagierte Studierende kennen und nehmen Sie spannende Einblicke aus Unternehmen mit.

Eine Vernissage zur Kunstausstellung „Waste is a myth“ mit faszinierenden Kunstprojekten verbindet Wissenschaft und Kunst – und eröffnet so neue Perspektiven.