Science und Fiction

Was passiert, wenn man plötzlich in die Vergangenheit reist? Diese Frage stellt der Podcast „Hiccup. Per Schluckauf durch die Zeit“ der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Das Format verbindet eine Zeitreisegeschichte mit aktueller Forschung und macht historische Themen auf unterhaltsame Weise verständlich.

Von Steinzeit bis Neuzeit

In der ersten Staffel begleiten ÖAW-Forscher*innen die Zeitreisende Saga ins Mittelalter und beantworten Fragen wie: Kann man sein Handy im Jahr 1492 aufladen? Wie schützt man sich vor der Pest? Und wie gefährlich war die Hexenverfolgung wirklich?

In Interviewfolgen wählen Wissenschaftler*innen selbst ihr Reiseziel und erklären, was sie durch Zeitreisen über ihre Forschung lernen könnten. Vom Alten Ägypten springen die Forscher*innen ins Byzantinische Reich, die Altsteinzeit und die Frühe Neuzeit und klären, was auf einer Reise nach Konstantinopel auf keinen Fall fehlen darf, ob der Mensch Mammuts wirklich gejagt hat und wo man im Wien des 19. Jahrhunderts die besten Krapfen findet.