Forschung zum Hören
Wie wirken globale Entwicklungen auf das tägliche Leben? Und was lässt sich aus aktueller Forschung für gesellschaftliche Debatten ableiten? Der Podcast „Welthandelsplatz 1“ der WU Wirtschaftsuniversität Wien greift diese Fragen auf und macht sichtbar, wie internationale Dynamiken den eigenen Alltag prägen.
Im Mittelpunkt stehen Gespräche zwischen Forschenden, welche mithilfe von aktuellen Studien Konsequenzen von geo- und sozialpolitischen Entwicklungen oder technischen Innovationen für das individuelle Leben aufzeigen.
Durch die unterschiedlichen Fragestellungen wird das Spektrum der Wirtschaftswissenschaften erkennbar. Und auch, welchen Beitrag wissenschaftliche Analysen zu einem differenzierten Verständnis und Diskussionen leisten können.
Die rund 25-minütigen Episoden erscheinen monatlich auf den gängigen Podcast-Plattformen sowie unter wu.ac.at/wissens-podcast.
Kommentare