Forschung zum Hören

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WU Wien. Wirtschaftsdynamiken im Alltag erkennen und verstehen.
29.06.2026, 16:49

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Drei lächelnde Personen vor weißem Hintergrund: links ein Mann, in der Mitte eine Frau mit lockigem Haar, rechts eine Frau mit Hochsteckfrisur.

Wie wirken globale Entwicklungen auf das tägliche Leben? Und was lässt sich aus aktueller Forschung für gesellschaftliche Debatten ableiten? Der Podcast „Welthandelsplatz 1“ der WU Wirtschaftsuniversität Wien greift diese Fragen auf und macht sichtbar, wie internationale Dynamiken den eigenen Alltag prägen.

 

46-225251534

Klaus Prettner berichtet in der Pilotepisode über überraschende Ergebnisse zu den massiven ökonomischen Konsequenzen von Diabetes auf die Gesellschaft.

46-225251530

Johanna Palcu stellt sich in Episode 3 den Fragen zu ihrem Experiment rund um die (nicht-)Akzeptanz von Insekten als 
Nahrungsmittel bei Europäer*innen. 

46-225251532

Susann Fiedler spricht in Episode 2 über das großangelegte Experiment zum bedingungslosen Grundeinkommen in Deutschland.

 

Im Mittelpunkt stehen Gespräche zwischen Forschenden, welche mithilfe von aktuellen Studien Konsequenzen von geo- und sozialpolitischen Entwicklungen oder technischen Innovationen für das individuelle Leben aufzeigen.

Durch die unterschiedlichen Fragestellungen wird das Spektrum der Wirtschaftswissenschaften erkennbar. Und auch, welchen Beitrag wissenschaftliche Analysen zu einem differenzierten Verständnis und Diskussionen leisten können.

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